Spectacle de Cirque sous chapiteau D'or et de Sang Compagnie Tempo d'Eole Yenne

Spectacle de Cirque sous chapiteau D’or et de Sang Compagnie Tempo d’Eole La où vous voyez le chapiteau ) Yenne vendredi 5 septembre 2025.

Spectacle de Cirque sous chapiteau D’or et de Sang Compagnie Tempo d’Eole

Chemin du Rhône Yenne Savoie

Tarif : 18 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-06 21:10:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

La compagnie Tempo d’Eole est réunie autour de la volonté de raconter des histoires avec des chevaux. Sous son chapiteau il propose au public des spectacles où l’élégance et la force du cheval se mêlent aux arts du cirque, du théâtre et de la musique.

Chemin du Rhône Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Tempo d?Eole company was founded on the desire to tell stories with horses. Under its big top, it offers audiences shows in which the elegance and strength of the horse mingle with circus arts, theater and music.

German :

Die Compagnie Tempo d’Eole hat sich um den Wunsch versammelt, mit Pferden Geschichten zu erzählen. In seinem Zelt bietet er dem Publikum Aufführungen, in denen sich die Eleganz und Kraft des Pferdes mit Zirkuskunst, Theater und Musik vermischt.

Italiano :

La compagnia Tempo d’Eole si è riunita per raccontare storie con i cavalli. Sotto il suo tendone, offre al pubblico spettacoli in cui l’eleganza e la forza del cavallo si combinano con le arti circensi, il teatro e la musica.

Espanol :

La compañía Tempo d’Eole se ha unido para contar historias con caballos. Bajo su carpa, ofrece al público espectáculos en los que la elegancia y la fuerza del caballo se combinan con las artes circenses, el teatro y la música.

