Saint-Léger-aux-Bois

Spectacle de cirque-théâtre FRATELLO

10 Rue du Bourg Saint-Léger-aux-Bois Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Spectacle de cirque-théâtre FRATELLO proposé par Le Glaassssss

16h Cour de l’école (10 rue de Bourg 76340 St-Léger-aux-Bois) Durée 50 min

Tout public

Le Glaassssss a le plaisir de vous proposer le spectacle Fratello de la compagnie Bestia dimanche 31 mai à 16h à Saint Léger aux Bois, dans la cour de l’école

Ce spectacle à la fois tendre, drôle et virtuose met en scène un improbable duo que la vie a réuni simplement parce qu’ils ont appris à lancer des objets en l’air, évitant ainsi d’envoyer en l’air leur propre vie.

Ces deux frères de vie partagent une passion commune pour le cirque depuis leur plus jeune âge, ils explorent leur version de la fraternité au travers d’exploits acrobatiques.

Ce spectacle offre au public un moment de divertissement et de poésie, tout en mettant en lumière la force du lien fraternel et la capacité à communiquer par-delà les mots.

Infos 06 44 05 37 67 (Elodie) leglaassssss@gmail.com .

10 Rue du Bourg Saint-Léger-aux-Bois 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 44 05 37 67

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English : Spectacle de cirque-théâtre FRATELLO

L’événement Spectacle de cirque-théâtre FRATELLO Saint-Léger-aux-Bois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Aumale Blangy