SPECTACLE DE CIRQUE TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Le Camping Le Rural accueille le Collectif Merken pour une représentation unique de leur spectacle Cairns, une performance mêlant acrobatie, musique et poésie visuelle.

Deux acrobates et une musicienne explorent l’équilibre entre corps et matière dans une mise en scène à la fois brute et sensible.

Entrée libre, sans réservation.

En partenariat avec le Ministère de la Culture dans le cadre du dispositif « Un été culturel ».

Le bar est ouvert tous les jours juillet et aout de 18h à 21h , ouvert aux habitants

Une épicerie est sur place avec produits de dépannage et produits locaux. .

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52

English :

Camping Le Rural welcomes Collectif Merken for a unique performance of their show Cairns, a blend of acrobatics, music and visual poetry.

Two acrobats and a musician explore the balance between body and matter in a staging that is both raw and sensitive.

Free admission, no reservation required.

In partnership with the French Ministry of Culture as part of the « Un été culturel » program.

German :

Der Campingplatz Le Rural empfängt das Collectif Merken für eine einmalige Aufführung ihrer Show Cairns, einer Performance, die Akrobatik, Musik und visuelle Poesie miteinander verbindet.

Zwei Akrobaten und eine Musikerin erforschen das Gleichgewicht zwischen Körper und Materie in einer zugleich rauen und sensiblen Inszenierung.

Freier Eintritt, keine Reservierung erforderlich.

In Partnerschaft mit dem Kulturministerium im Rahmen des Programms « Un été culturel » (Ein Kultursommer).

Italiano :

Il Camping Le Rural accoglie il Collectif Merken per una performance unica del loro spettacolo Cairns, una miscela di acrobazie, musica e poesia visiva.

Due acrobati e un musicista esplorano l’equilibrio tra corpo e materia in una messa in scena cruda e sensibile.

Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

In collaborazione con il Ministero della Cultura francese nell’ambito del programma « Un été culturel ».

Espanol :

El Camping Le Rural recibe al Collectif Merken para una única representación de su espectáculo Cairns, una mezcla de acrobacia, música y poesía visual.

Dos acróbatas y un músico exploran el equilibrio entre el cuerpo y la materia en una puesta en escena a la vez cruda y sensible.

Entrada gratuita, sin reserva previa.

En colaboración con el Ministerio francés de Cultura, en el marco del programa « Un été culturel ».

