Spectacle de cirque urbain par la compagnie Colokolo – Chouf le ciel, Château de Fontainebleau – jardin Anglais, Fontainebleau
Spectacle de cirque urbain par la compagnie Colokolo – Chouf le ciel, Château de Fontainebleau – jardin Anglais, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Spectacle de cirque urbain par la compagnie Colokolo – Chouf le ciel 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – jardin Anglais Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:20:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:20:00+02:00
Basée à Casablanca, la compagnie Colokolo mêle les arts du cirque, la danse et le théâtre avec une énergie unique. Acrobaties vertigineuses, portés mains à mains et jeux de bascule spectaculaires vous couperont le souffle. Riez, vibrez et laissez-vous emporter par ce spectacle explosif.
Château de Fontainebleau – jardin Anglais Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Performance de Colokolo © cohendy
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