Spectacle de cirque Zavatta Montendre
Spectacle de cirque Zavatta Montendre samedi 29 novembre 2025.
Spectacle de cirque Zavatta
Lac Baron Desqueyroux Montendre Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Un spectacle pour toute la famille
Lac Baron Desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 20 84 mairie@ville-montendre.fr
English :
A show for the whole family
German :
Ein Spektakel für die ganze Familie
Italiano :
Uno spettacolo per tutta la famiglia
Espanol :
Un espectáculo para toda la familia
