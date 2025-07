SPECTACLE DE CIRQUE ZEPETRA A AVENE Avène

Spectacle de l’école de cirque ZEPETRA de Castelnau Le Lez.

RDV au city d’Avène le jeudi 17 juillet à 18h30 pour apprécier ce sympathique spectacle porté par 15 ados passionnés de cirque corde, trapèze, mat, cerceau, jonglage… Cette année ils ont nommé leur création « MUES »

Participation au chapeau

Spectacle suivi d’un verre de l’amitié proposé par le foyer rural d’Avène

« Mues » par la CréA des ados de l’école de cirque Zepetra.

Spectacle de cirque Tout public Tournée d’été 2025

Depuis 2006, l’école de cirque Zepetra invite son groupe Création Ados à vivre l’expérience singulière et exigeante d’une tournée. Chaque jour, ces jeunes artistes nomades s’installent, répètent, montent leur décor et font naître, sur chaque nouvelle scène, l’émotion du spectacle vivant.

Cette année, le spectacle s’intitule « Mues ». À l’image de ces transformations subtiles et nécessaires du vivant, « Mues » raconte, sans un mot mais avec le langage universel du corps, ce passage de l’adolescence à l’âge adulte, fait de dépouillements, de renaissances et d’audaces. Un instant suspendu où les corps prennent leur place, se cherchent, s’élèvent et se rencontrent.

Porté par quinze jeunes artistes âgés de 14 à 19 ans, ce spectacle de soixante minutes mêle acrobatie au sol et aériennes (trapèze, corde, mat, cerceau), portés et jonglerie, dans une écriture scénique contemporaine et collective.

Conçu pour tous les publics, il invite à un voyage sensible et poétique, où l’art du cirque devient espace de métamorphoses et de possibles.

Nous vous invitons à partager cette aventure humaine et artistique, à la croisée des âges et des trajectoires, et à suivre la trace éphémère de cette tournée qui, chaque été, tisse de nouveaux liens entre artistes et spectateurs. .

place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

English :

Show by the ZEPETRA circus school from Castelnau Le Lez.

Join us at the city d’Avène on Thursday July 17 at 6.30pm to enjoy this friendly show put on by 15 teenagers with a passion for circus: rope, trapeze, mat, hoop, juggling… This year they’ve named their creation « MUES »

Participation by hat

Show followed by a friendly drink offered by the Foyer Rural d’Avène

German :

Aufführung der Zirkusschule ZEPETRA aus Castelnau Le Lez.

RDV au city d’Avène le jeudi 17 juillet à 18h30 pour apprécier cette sympathique spectacle porté par 15 ados passionnés de cirque: corde, trapèze, mat, cerceau, jonglage… Dieses Jahr haben sie ihre Kreation « MUES » genannt

Teilnahme mit Hut

Vorstellung mit anschließendem Umtrunk, angeboten vom Foyer rural d’Avène

Italiano :

Spettacolo della scuola di circo ZEPETRA di Castelnau Le Lez.

Giovedì 17 luglio alle 18.30, nella città di Avène, potrete assistere a questo simpatico spettacolo messo in scena da 15 adolescenti con la passione per il circo: corda, trapezio, tappetino, cerchio, giocoleria… Quest’anno hanno chiamato la loro creazione « MUES »

Partecipazione a cappello

Spettacolo seguito da un aperitivo offerto dal Foyer Rural d’Avène

Espanol :

Espectáculo de la escuela de circo ZEPETRA de Castelnau Le Lez.

Acérquese a la ciudad de Avène el jueves 17 de julio a las 18:30 h para disfrutar de este simpático espectáculo realizado por 15 adolescentes apasionados por el circo: cuerda, trapecio, colchoneta, aro, malabares… Este año han bautizado su creación con el nombre de « MUES »

Participación a la gorra

Espectáculo seguido de una bebida amistosa ofrecida por el Foyer Rural d’Avène

