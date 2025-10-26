Spectacle de Claude Vanony Le Thillot

Spectacle de Claude Vanony Le Thillot dimanche 26 octobre 2025.

Spectacle de Claude Vanony

11bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 15:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Radio des Ballons fête les 90 ans de Claude Vanony. De retour sur les planches accompagné de Dominique WALTER, venez rire avec cet incontournable conteur des Vosges.35 € sur réservation au 03 29 28 10 34.

39 € sur place.Tout public

.

11bis avenue de Verdun Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 24 98 90

English :

Radio des Ballons celebrates Claude Vanony’s 90th birthday. Back on stage with Dominique WALTER, come and have a laugh with this famous Vosges storyteller.35 ? by reservation on 03 29 28 10 34.

39 ? on site.

German :

Radio des Ballons feiert den 90. Geburtstag von Claude Vanony. Zurück auf den Brettern, begleitet von Dominique WALTER, lachen Sie mit diesem unumgänglichen Erzähler aus den Vogesen.35 ? auf Reservierung unter 03 29 28 10 34.

39 ? vor Ort.

Italiano :

Radio des Ballons festeggia il 90° compleanno di Claude Vanony. Di nuovo in scena con Dominique WALTER, venite a ridere con questo famoso cantastorie dei Vosgi. 35 ? su prenotazione allo 03 29 28 10 34.

39? alla porta.

Espanol :

Radio des Ballons celebra el 90 cumpleaños de Claude Vanony. De nuevo en escena con Dominique WALTER, venga a reírse con este famoso cuentacuentos de los Vosgos. 35? previa reserva en el 03 29 28 10 34.

39? en la puerta.

