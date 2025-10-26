Spectacle de Claude Vanony Le Thillot
Spectacle de Claude Vanony Le Thillot dimanche 26 octobre 2025.
Spectacle de Claude Vanony
11bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 15:30:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Radio des Ballons fête les 90 ans de Claude Vanony. De retour sur les planches accompagné de Dominique WALTER, venez rire avec cet incontournable conteur des Vosges.35 € sur réservation au 03 29 28 10 34.
39 € sur place.Tout public
11bis avenue de Verdun Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 24 98 90
English :
Radio des Ballons celebrates Claude Vanony’s 90th birthday. Back on stage with Dominique WALTER, come and have a laugh with this famous Vosges storyteller.35 ? by reservation on 03 29 28 10 34.
39 ? on site.
German :
Radio des Ballons feiert den 90. Geburtstag von Claude Vanony. Zurück auf den Brettern, begleitet von Dominique WALTER, lachen Sie mit diesem unumgänglichen Erzähler aus den Vogesen.35 ? auf Reservierung unter 03 29 28 10 34.
39 ? vor Ort.
Italiano :
Radio des Ballons festeggia il 90° compleanno di Claude Vanony. Di nuovo in scena con Dominique WALTER, venite a ridere con questo famoso cantastorie dei Vosgi. 35 ? su prenotazione allo 03 29 28 10 34.
39? alla porta.
Espanol :
Radio des Ballons celebra el 90 cumpleaños de Claude Vanony. De nuevo en escena con Dominique WALTER, venga a reírse con este famoso cuentacuentos de los Vosgos. 35? previa reserva en el 03 29 28 10 34.
39? en la puerta.
