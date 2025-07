Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS Istres

Spectacle de clôture des Fêtes d’Istres À bord de l’ISS

Dimanche 3 août 2025 à partir de 22h30. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-03 22:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

A bord de l’ISS les fêtes se termineront en beauté par un spectacle pyrotechnique accompagné de 300 drones !

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Aboard the ISS, the festivities will end on a high note with a pyrotechnic show accompanied by 300 drones!

German :

An Bord der ISS werden die Feierlichkeiten mit einer pyrotechnischen Show, die von 300 Drohnen begleitet wird, ihren krönenden Abschluss finden!

Italiano :

A bordo della ISS, i festeggiamenti si concluderanno con uno spettacolo pirotecnico accompagnato da 300 droni!

Espanol :

A bordo de la ISS, los festejos concluirán con un espectáculo de fuegos artificiales acompañado de 300 drones

