– Spectacle de clôture des journées du matrimoine aux Archives départementales de l’Aude « Soro ! » Archives départementales De L’aude Carcassonne

– Spectacle de clôture des journées du matrimoine aux Archives départementales de l’Aude « Soro ! » Archives départementales De L’aude Carcassonne dimanche 21 septembre 2025.

– Spectacle de clôture des journées du matrimoine aux Archives départementales de l’Aude « Soro ! » Dimanche 21 septembre, 16h30 Archives départementales De L’aude Aude

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le spectacle de danse contemporaine de la compagnie Chao.S, intitulé Soro !, viendra clôturer l’ensemble des activités proposées autour du Matrimoine, tout au long du week-end aux Archives départementales de l’Aude Marcel-Rainaud.

Dans Soro ! le corps des interprètes est placé au centre. Il incarne une pensée féministe, une résistance, le combat contre un système patriarcal profondément ancré. Mais la danse n’est pas seule. La parole l’accompagne, comme une manière de conjurer des siècles de mutisme forcé. Une porte vers l’espoir…

Spectacle de Sandrine Chaoulli, avec Océane Delbrel, Tésia Peirat et Sandrine Chaoulli.

Accompagnement artistique et son Tanguy Allaire.

Musique originale Paco Serrano.

16h30

À partir de 10 ans.

Durée : 45 mins. Suivi d’un échange avec les membres de la compagnie.

Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Archives départementales De L’aude 41 Av. Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie

Fortes de l’investissement particulier du Département de l’Aude dans la lutte contre toutes les discriminations, vos Archives participent de nouveau cette année aux Journées du Matrimoine. Organisées…

Cie Chao.S ©LeNiid