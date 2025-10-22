Spectacle de clôture des Rencontres FMR Jardin d’été Arles

Spectacle de clôture des Rencontres FMR Jardin d’été Arles mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle de clôture des Rencontres FMR

Mercredi 22 octobre 2025 de 17h30 à 19h17. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-22 17:30:00

fin : 2025-10-22 19:17:00

2025-10-22

Spectacle de clôture de la 7ème édition des Rencontres FMR

Pour sa 7eme édition, le festival les Rencontres FMR a choisi de profiter de l’été indien arlésien…! Nous vous donnons RV le 22 octobre à 17h30 pour le désormais traditionnel spectacle de clôture !



Au programme la restitution du travail des groupes de danseurs participant cette année et dirigés par Robinson Cassarino, Nadine Gerspacher et Jonathan Sanchez, Christophe Garcia. En 2de partie duo de et avec Robinson Cassarino et Héléna Olmedo Duynslaeger. Spectacle gratuit et tout public .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 07 02 02 contactlesfmr@gmail.com

Closing show of the 7th edition of Rencontres FMR

Abschlussaufführung der 7. Ausgabe der Rencontres FMR

Spettacolo di chiusura dei 7° Rencontres FMR

Espectáculo de clausura de los 7os Rencontres FMR

