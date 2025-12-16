Spectacle de clown Place de la Mairie Donville-les-Bains
Spectacle de clown
Place de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche
La compagnie CHARIVARI PALACE animera le marché de Noël de Donville-les-Bains par son spectacle L’étonnante exploration, à 14h30, 16h et 17h30. .
Place de la Mairie 97 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 56 communication@donville.fr
