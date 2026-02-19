Spectacle de clown Enfin Libre! Camarès
Camarès Aveyron
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Spectacle de clown solo présenté par la cie Rhizôme.
Une créature, venue d’un rêve étrange, va apparaître, et se livrer, seule, sous vos regards complices, au plus vertigineux des espaces jamais créés, dans une rencontre surprenante, avec…… un certain…Vide !
Nabuck est un clown de laboratoire , dans un ring imaginaire, ne contenant que du vide, et rien que du vide ! Un clown, créé de toutes pièces par sa créatrice, Ginette (clowne elle-même !) Il s’embarque alors dans l’aventure, sans rien savoir de ce que sera cette rencontre avec le vide… une fois enfermé dedans !
Mais qu’est-ce donc que le Vide ?
A quoi confronte-t-il ? Que révèle-t-il ? Où mène-t-il… ?
Peu à peu, cet enfermement illusoire plonge Nabuck dans ses retranchements, révèle ses contournements, ses petites faiblesses , et ses ressources soudaines… Entre obsession du jeu, et risibles lamentations, ce clown va provoquer, autant qu’être provoqué à lui-même, par lui-même… à l’insu de son plein gré !? En quête d’une Liberté soudaine !
Mais la Liberté existe-t-elle ?
De et par Maëlle Perroto
durée 1h30
Sur réservation 06 52 31 89 52 .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie
English :
Solo clown show presented by Rhizôme.
