Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon

Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon samedi 7 février 2026.

Spectacle de clown Gloire et cailloux

80 route des Tonnons Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Solo d’une clown à la langue aussi désarticulée que ses genoux.
  .

80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72  contact@barabock.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solo performance by a clown whose tongue is as unhinged as her knees.

L’événement Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays Diois