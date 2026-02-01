Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon
Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon samedi 7 février 2026.
Spectacle de clown Gloire et cailloux
80 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Solo d’une clown à la langue aussi désarticulée que ses genoux.
.
80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solo performance by a clown whose tongue is as unhinged as her knees.
L’événement Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays Diois