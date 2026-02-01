Spectacle de clown Gloire et cailloux Menglon

Spectacle de clown Gloire et cailloux

80 route des Tonnons Menglon Drôme

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Solo d’une clown à la langue aussi désarticulée que ses genoux.

80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

Solo performance by a clown whose tongue is as unhinged as her knees.

