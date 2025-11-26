Spectacle de clown Justicia Villefranche-de-Rouergue

Spectacle de clown Justicia

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites au femmes, Clara Hautefeuile présente son spectacle de clown Justicia .

à partir de 7 ans , prix libre mais conscient .

34 rue Alibert Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 9 80 90 73 09 hautsparleurs.asso@gmail.com

English :

As part of the International Day for the Elimination of Violence against Women, Clara Hautefeuile presents her clown show Justicia .

German :

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen präsentiert Clara Hautefeuile ihr Clownsstück Justicia .

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Clara Hautefeuile presenta il suo spettacolo di clown Justicia .

Espanol :

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Clara Hautefeuile presenta su espectáculo de clown Justicia .

