Spectacle de clown Leçon de punk à la Locomotive Saillans

Spectacle de clown Leçon de punk à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Une leçon de Kafar et Nahomé. Duo de clown un peu musical. Spectacle festif et pas trop trash. Acoustique et tout terrain. On s’attend surtout à rigoler….

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com

English :

A lesson from Kafar and Nahomé. A clown duo with a musical edge. A festive show that’s not too trashy. Acoustic and all-round. Expect to laugh….

German :

Eine Lektion von Kafar und Nahomé. Clownsduo mit einem Hauch von Musik. Festliche und nicht zu trashige Aufführung. Akustisch und geländegängig. Man erwartet vor allem zu lachen….

Italiano :

Una lezione da Kafar e Nahomé. Un duo di clown con un tocco di musica. Uno spettacolo festoso e non troppo trash. Acustico e a tutto tondo. Ci si può aspettare una bella risata….

Espanol :

Una lección de Kafar y Nahomé. Un dúo de payasos con un toque de música. Un espectáculo festivo y no demasiado cutre. Acústico y para todos los públicos. Le esperan unas buenas risas….

