Rendez-vous le jeudi 10 juillet 2025 à 19h30 place du marché pour un spectacle de clown et de manipulation » Muraïe » par la Compagnie Dédale de clown.

Rendez-vous le jeudi 10 juillet 2025 à 19h30 Place du Marché pour le spectacle de clown et de manipulation « Muraïe ». Ce spectacle est proposée par la Compagnie Dédale de clown.

« Dans la rue, un tas de décombres. Deux ouvriers se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, ils s’approprient les objets et chacun d’eux s’invente son petit chez soi .

Ils y jouent à voisiner et fantasment un mode de vie puis peu à peu, les passions s’aiguisent et les entraînent dans l’excès et la folie. L’absurdité de leurs comportements finira-t-elle par leur nuire ? Un spectacle étonnant, vivant et drôle ! » .

Place du Marché

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English :

Join us on Thursday, July 10, 2025 at 7.30pm in the Place du Marché for a clowning and manipulation show entitled « Muraïe » by the Compagnie Dédale de clown.

German :

Treffpunkt am Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 19:30 Uhr auf dem Marktplatz für eine Clown- und Manipulationsshow « Muraïe » der Compagnie Dédale de clown.

Italiano :

Giovedì 10 luglio 2025, alle 19.30, in Place du Marché, vi aspetta lo spettacolo di clownerie e manipolazione « Muraïe » della Compagnie Dédale de clown.

Espanol :

Acompáñenos el jueves 10 de julio de 2025 a las 19.30 h en la plaza del Marché para asistir a un espectáculo de clown y manipulación titulado « Muraïe », a cargo de la Compagnie Dédale de clown.

