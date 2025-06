Spectacle de clown « Plouf » Résidence Les Arts Improvisés Saint-Aubin-de-Bonneval 26 juin 2025 19:00

Orne

Spectacle de clown « Plouf » Résidence Les Arts Improvisés 1 rue du Champs Thomas Saint-Aubin-de-Bonneval Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Comment aller dans la lumière, sortir de son trou, Quelle tenue, quelle orientation, quel état ? Clotilde Labbé souhaite travailler sur le besoin de sortir de l’ombre, de se mettre en avant et de prendre sa place au monde. Entre la joie et la colère, la clownesse en lien permanent avec le public, viendra partager ses doutes et ses contradictions, en traversant une transformation profonde par un chemin tumultueux, entre le besoin d’être vue et l’envie de disparaître. Jetée dans l’espace, elle frémi. Une flèche d’amour dans le cœur, le plaisir du rire dans les yeux, elle noie sa solitude dans un océan de vide. Parfois à côté de la flaque, elle danse son triomphe et sa liberté. Avec l’air entêtée, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle a le cœur devant et le rêve au mi-temps. Elle est la solitude qu’on ne voit jamais que lorsqu’on a peur. Sa colère malaxe son cœur, son feu d’artifice d’amour jailli Cœur battant.

Comment aller dans la lumière, sortir de son trou, Quelle tenue, quelle orientation, quel état ? Clotilde Labbé souhaite travailler sur le besoin de sortir de l’ombre, de se mettre en avant et de prendre sa place au monde. Entre la joie et la colère, la clownesse en lien permanent avec le public, viendra partager ses doutes et ses contradictions, en traversant une transformation profonde par un chemin tumultueux, entre le besoin d’être vue et l’envie de disparaître. Jetée dans l’espace, elle frémi. Une flèche d’amour dans le cœur, le plaisir du rire dans les yeux, elle noie sa solitude dans un océan de vide. Parfois à côté de la flaque, elle danse son triomphe et sa liberté. Avec l’air entêtée, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle a le cœur devant et le rêve au mi-temps. Elle est la solitude qu’on ne voit jamais que lorsqu’on a peur. Sa colère malaxe son cœur, son feu d’artifice d’amour jailli Cœur battant. .

Résidence Les Arts Improvisés 1 rue du Champs Thomas

Saint-Aubin-de-Bonneval 61470 Orne Normandie +33 6 82 64 15 12

English : Spectacle de clown « Plouf »

How to get into the light, how to get out of one’s hole, what kind of outfit, what kind of orientation, what kind of state? Clotilde Labbé wants to work on the need to emerge from the shadows, to put herself forward and take her place in the world. Between joy and anger, the clown, in constant contact with the audience, will share her doubts and contradictions, as she undergoes a profound transformation along a tumultuous path, between the need to be seen and the desire to disappear. Thrown into space, she shudders. An arrow of love in her heart, the pleasure of laughter in her eyes, she drowns her solitude in an ocean of emptiness. Sometimes beside the puddle, she dances her triumph and freedom. With a stubborn air, she says out loud what everyone else is thinking. Her heart is in the front and her dreams in the middle. She’s the kind of solitude you only see when you’re scared. Her anger churns her heart, her fireworks of love bursting forth Heart pounding.

German :

Wie geht man ins Licht, wie kommt man aus seinem Loch heraus, Welche Kleidung, welche Ausrichtung, welcher Zustand? Clotilde Labbé möchte mit dem Bedürfnis arbeiten, aus dem Schatten zu treten, sich in den Vordergrund zu stellen und ihren Platz in der Welt einzunehmen. Zwischen Freude und Wut wird die Clownin, die in ständiger Verbindung mit dem Publikum steht, ihre Zweifel und Widersprüche teilen, indem sie auf einem stürmischen Weg zwischen dem Bedürfnis, gesehen zu werden, und dem Wunsch, zu verschwinden, eine tiefe Transformation durchläuft. In den Weltraum geworfen, zittert sie. Mit einem Liebespfeil im Herzen und der Freude des Lachens in den Augen ertränkt sie ihre Einsamkeit in einem Ozean der Leere. Manchmal tanzt sie neben der Pfütze ihren Triumph und ihre Freiheit. Mit sturer Miene spricht sie laut aus, was alle anderen leise denken. Sie hat das Herz vorne und den Traum in der Halbzeit. Sie ist die Einsamkeit, die man nur sieht, wenn man Angst hat. Ihre Wut knetet ihr Herz, ihr Feuerwerk der Liebe entspringt ihrem Herzschlag.

Italiano :

Come si fa a entrare nella luce, a uscire dal proprio buco, con quali abiti, in quale direzione, in quale stato? Clotilde Labbé vuole lavorare sulla necessità di uscire dall’ombra, di mettersi in gioco e di prendere il proprio posto nel mondo. Tra gioia e rabbia, il clown, in costante contatto con il pubblico, condividerà i suoi dubbi e le sue contraddizioni mentre subisce una profonda trasformazione lungo un percorso tumultuoso, tra il bisogno di essere vista e il desiderio di scomparire. Gettata nello spazio, rabbrividisce. Una freccia d’amore nel cuore, il piacere della risata negli occhi, annega la sua solitudine in un oceano di vuoto. A volte, accanto alla pozzanghera, danza il suo trionfo e la sua libertà. Con aria ostinata, dice ad alta voce ciò che tutti gli altri pensano. Il suo cuore è davanti e i suoi sogni dietro. È il tipo di solitudine che si vede solo quando si ha paura. La sua rabbia si agita nel cuore, i suoi fuochi d’artificio d’amore scoppiano dal suo cuore pulsante.

Espanol :

¿Cómo entrar en la luz, salir de su agujero, con qué ropa, en qué dirección, en qué estado? Clotilde Labbé quiere trabajar sobre la necesidad de salir de las sombras, de presentarse y ocupar su lugar en el mundo. Entre la alegría y la rabia, la payasa, en contacto permanente con el público, compartirá sus dudas y contradicciones mientras experimenta una profunda transformación a lo largo de un camino tumultuoso, entre la necesidad de ser vista y el deseo de desaparecer. Lanzada al espacio, se estremece. Una flecha de amor en su corazón, el placer de la risa en sus ojos, ahoga su soledad en un océano de vacío. A veces, junto al charco, baila su triunfo y su libertad. Con aire obstinado, dice en voz alta lo que todos piensan. Lleva el corazón por delante y los sueños por detrás. Es la soledad que sólo se ve cuando se tiene miedo. Su rabia se agita en su corazón, sus fuegos artificiales de amor estallan en su corazón palpitante.

L’événement Spectacle de clown « Plouf » Saint-Aubin-de-Bonneval a été mis à jour le 2025-06-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault