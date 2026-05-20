Spectacle de clown Le Petit Théâtre Sérent

Sérent

Spectacle de clown

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Depuis près de 20 ans, Laurent Voiturin explore l’art du clown et en fait une source infinie de jeu et d’émotion. Entre sensibilité à fleur de peau et engagement total, il embarque le public dans un univers aussi drôle que touchant, où chacun est invité à participer. Tout public, à partir de 7 ans. .

Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55

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English :

L’événement Spectacle de clown Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande