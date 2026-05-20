Spectacle de clown Le Petit Théâtre Sérent
Spectacle de clown Le Petit Théâtre Sérent samedi 6 juin 2026.
Sérent
Spectacle de clown
Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Depuis près de 20 ans, Laurent Voiturin explore l’art du clown et en fait une source infinie de jeu et d’émotion. Entre sensibilité à fleur de peau et engagement total, il embarque le public dans un univers aussi drôle que touchant, où chacun est invité à participer. Tout public, à partir de 7 ans. .
Le Petit Théâtre 6 place Saint Pierre Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 7 50 69 23 55
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English :
L’événement Spectacle de clown Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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