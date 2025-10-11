Spectacle de clowneries jonglistiko-magiques « Zigor et Gus » Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe

Premier spectacle de la saison sous le chapiteau Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe !

La Fabuleuse Family Compagnie « Zigor et Gus Le Spectacle » 1h

Ce duo attachant revisite la tradition des clowns avec poésie et humour dans un spectacle interactif. Zigor et Gus vous proposent un joyeux mélange de jongleries, de magie et d’acrobaties burlesques. C’est un spectacle autant pour les petits que pour les grands, un VRAI tout public !

Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51 ou sur HelloAsso.

Tarifs 10€ adultes / 8€ enfants et adhérents. .

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 69 84 51 administration-mimulus@orange.fr

