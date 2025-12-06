Spectacle de comédie jeunes public Le coffre magique de Noël

8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 17:45:00

Date(s) :

2025-12-06

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Lola, petite fille trop gâtée, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Elle en gardera un souvenir, son plus beau cadeau de Noël.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse.

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël. .

8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 16 86 86 laurenthesse@outlook.fr

English :

An interactive tale of initiation that’s by turns funny, touching and offbeat.

German :

Ein interaktives Initiationsmärchen, das abwechselnd lustig, berührend und schräg ist.

Italiano :

Un racconto iniziatico e interattivo, divertente, toccante e stravagante in egual misura.

Espanol :

Un cuento iniciático e interactivo que es divertido, conmovedor y estrafalario a partes iguales.

L’événement Spectacle de comédie jeunes public Le coffre magique de Noël Colmar a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme de Colmar