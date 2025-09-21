Spectacle de comédie musicale improvisée Domaine de Pontveix Conquereuil

Spectacle de comédie musicale improvisée Dimanche 21 septembre, 15h30 Domaine de Pontveix Loire-Atlantique

50 places

Venez découvrir la comédie musicale improvisée sur le site de Pontveix!

A partir de suggestions du public en lien avec le thème de la journée, comédiens et comédiennes improviseront sous vos yeux une folle histoire, agrémentée de danses et de chansons.

Domaine de Pontveix Route de Marsac, 44290 Conquereuil Conquereuil 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 51 15 79 Site remarquable au bord du Don, constitué de 4 bâtiments construits entre le 15e et 18e siècle, auxquels s’ajoute une voie romaine, le tout dans un écrin de verdure.

