Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Chapelle du Coudaingt Heugas

Informations pratiques

Heugas

Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère

Chapelle du Coudaingt 80 Route de Pouillon Heugas Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Spectacle de Commedia Dell’Arte, en extérieur , sur tréteaux avec masques, combats d’escrime et acrobaties.

A savourer en famille.

Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère .

Chapelle du Coudaingt 80 Route de Pouillon Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 54 18 patricia.bueno-havez@orange.fr

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English : Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère

L’événement Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Heugas a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Grand Dax