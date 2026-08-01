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Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Chapelle du Coudaingt Heugas

mardi 18 août 2026 · Chapelle du Coudaingt · Heugas

Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Chapelle du Coudaingt Heugas

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Chapelle du Coudaingt
Adresse
80 Route de Pouillon
Ville
40180 Heugas
Département
Landes
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Heugas

Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère

Chapelle du Coudaingt 80 Route de Pouillon Heugas Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Spectacle de Commedia Dell’Arte, en extérieur , sur tréteaux avec masques, combats d’escrime et acrobaties.
A savourer en famille.

Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère   .

Chapelle du Coudaingt 80 Route de Pouillon Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 54 18  patricia.bueno-havez@orange.fr

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English : Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère

L’événement Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Heugas a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Grand Dax

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