Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Chapelle du Coudaingt Heugas
mardi 18 août 2026 · Chapelle du Coudaingt · Heugas
Informations pratiques
Heugas
Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère
Chapelle du Coudaingt 80 Route de Pouillon Heugas Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Spectacle de Commedia Dell’Arte, en extérieur , sur tréteaux avec masques, combats d’escrime et acrobaties.
A savourer en famille.
Arlequin trahi ! ou La Bonne Mère .
Chapelle du Coudaingt 80 Route de Pouillon Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 54 18 patricia.bueno-havez@orange.fr
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English : Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère
L’événement Spectacle de Commedia Dell’ Arte Arlequin trahi ou La Bonne Mère Heugas a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Grand Dax
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