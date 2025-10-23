Spectacle de Constance Inconstance Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Spectacle de Constance Inconstance

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne, avec finesse, des personnages d’une humanité folle ! J’ai longtemps cru que j’étais invincible, jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. .

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

