SPECTACLE DE CONTE : Arriva La Cantastorie Médiathèque Saint-Symphorien-sous-Chomérac Vendredi 5 décembre, 17h00 Entrée libre

C’est l’heure du conte, Chiara jette son filet dans la mer des histoires… Nul ne sait quelle sera la pêche du jour, mais ce sera toujours un moment de rêve, un voyage au pays imaginaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T18:00:00.000+01:00

https://saint-symphorien-sous-chomerac.fr/bibliotheque/

Médiathèque 40 route de Lagrange 07210 Saint-Symphorien-sous-Chomérac Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 Ardèche

mairie@saint-symphorien-sous-chomerac.fr + 33 4 75 65 90 67