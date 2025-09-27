Spectacle de conte « L’idée fait son chemin » Cahors

Spectacle de conte « L’idée fait son chemin » Cahors samedi 27 septembre 2025.

Spectacle de conte « L’idée fait son chemin »

199 Rue Hautesserre Cahors Lot

Participation libre

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Un conte décalé et contemporain

Des chemins, nous en prenons toutes et tous, dehors et en dedans de nous.

Chacun cherche, trouve parfois, cherche encore.

Manquer une balise, c’est souvent se perdre pour mieux se retrouver.

Dans ce spectacle sur le chemin de Compostelle, mélange de seul en scène et de conte, Bernard Dussenne nous invite dans son univers imaginaire quelque peu décalé, où l’humour et la poésie font bon ménage.

Vous découvrirez, entre autres, la recette pour avaler un km sans indigestion et comment vider sa tête pour alléger son sac !

199 Rue Hautesserre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 69 34 74 09

English :

A quirky, contemporary tale

We all take paths, outside and inside ourselves.

We all search, sometimes find, and search again.

Missing a signpost often means getting lost, only to find oneself again.

In this show on the road to Compostela, a mix of one-man show and tale, Bernard Dussenne invites us into his slightly offbeat imaginary world, where humor and poetry go hand in hand.

You’ll discover, among other things, the recipe for swallowing a km without indigestion and how to empty your head to lighten your bag!

German :

Ein schräges und zeitgenössisches Märchen

Wir alle gehen Wege, sowohl draußen als auch in unserem Inneren.

Jeder sucht, findet manchmal und sucht wieder.

Wenn man eine Markierung übersieht, verliert man sich oft, um sich besser wiederzufinden.

Bernard Dussenne lädt uns in diesem Stück über den Jakobsweg, einer Mischung aus Inszenierung und Märchen, in seine etwas schräge Fantasiewelt ein, in der sich Humor und Poesie gut vertragen.

Sie werden unter anderem das Rezept entdecken, um einen Kilometer ohne Verdauungsstörungen zu schlucken und wie man seinen Kopf leert, um seinen Rucksack leichter zu machen!

Italiano :

Un racconto eccentrico e contemporaneo

Tutti prendiamo strade, fuori e dentro di noi.

Tutti cerchiamo, a volte troviamo e cerchiamo di nuovo.

Mancare un cartello significa spesso perdersi, per poi ritrovarsi.

In questo spettacolo sulla strada di Compostela, un mix di one-man show e narrazione, Bernard Dussenne ci invita nel suo mondo immaginario un po’ stravagante, dove umorismo e poesia vanno di pari passo.

Scoprirete, tra l’altro, la ricetta per ingoiare un chilometro senza fare indigestione e come svuotare la testa per alleggerire lo zaino!

Espanol :

Un cuento extravagante y contemporáneo

Todos tomamos caminos, fuera y dentro de nosotros mismos.

Todos buscamos, a veces encontramos y volvemos a buscar.

Perderse una señal suele significar perderse, sólo para volver a encontrarse.

En este espectáculo Camino de Compostela, mezcla de espectáculo unipersonal y cuentacuentos, Bernard Dussenne nos invita a entrar en su mundo imaginario, un poco alocado, donde el humor y la poesía van de la mano.

Descubrirá, entre otras cosas, la receta para tragar un kilómetro sin indigestarse y cómo vaciar la cabeza para aligerar la mochila

