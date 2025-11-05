Spectacle de conte « Origines » Espace culturel du pays de Nay Nay
Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Par Laure Missionnier, Cie Hors Sujet.
« Origines » est un conte instructif et poétique sur l’évolution, une invitation à voyager à travers l’espace et le temps. Accompagnée de sa contrebasse et sa boite à sons, la conteuse nous emmène à comprendre et parfois même à vivre les épisodes majeurs qui ont marqués l’histoire de notre système solaire et de notre planète terre. Narration, chansons, explosions de sons, silence vibratoire ; tous les éléments sont réunis pour éveiller à la magie qui opère tout autour de nous et qui s’appelle la vie !
Tout public dès 8 ans Sur réservation. .
Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
