Spectacle de conte « Origines »

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Par Laure Missionnier, Cie Hors Sujet.

« Origines » est un conte instructif et poétique sur l’évolution, une invitation à voyager à travers l’espace et le temps. Accompagnée de sa contrebasse et sa boite à sons, la conteuse nous emmène à comprendre et parfois même à vivre les épisodes majeurs qui ont marqués l’histoire de notre système solaire et de notre planète terre. Narration, chansons, explosions de sons, silence vibratoire ; tous les éléments sont réunis pour éveiller à la magie qui opère tout autour de nous et qui s’appelle la vie !

Tout public dès 8 ans Sur réservation. .

