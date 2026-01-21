Spectacle de conte par Pierre Vidal cinema Eaux-Bonnes

Spectacle de conte par Pierre Vidal

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Accompagnateur en montagne et conteur pyrénéen, Pierre Vidal vous contera la vallée d’Ossau et vous en fera découvrir ses langues et ses histoires.

Par Pierre Vidal

Tout public à partir de 6 ans. C’est gratuit, pas d’inscription et RDV au cinéma de Gourette. .

cinema Quartier Chapelle Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

