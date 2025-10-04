Spectacle de conte pour enfants Bibliothèque municipale Bohars

Spectacle de conte pour enfants Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale Finistère

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T16:00

Spectacle « Les Trois Oranges » par Yann QUÉRÉ

Un conte drôle et fantastique interprété par le conteur breton Yann QUÉRÉ, qui mêle humour, poésie et art du récit pour embarquer petits et grands dans une aventure haute en couleur.

Bibliothèque municipale KERNEVEZ 29820 Bohars Bohars 29820 Finistère Bretagne

