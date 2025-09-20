Spectacle de contes à la Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon

Spectacle de contes à la Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon samedi 20 septembre 2025.

Spectacle de contes à la Bibliothèque Ceccano Samedi 20 septembre, 15h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Spectacle de contes : histoires minérales et végétales pour toutes les oreilles

Il était une fois un roi très savant qui avait une immense bibliothèque remplie de tous les livres qui pouvaient donner du sens aux choses. Il était amoureux des livres mais il était aussi amoureux de son jardin. Chaque fleur, chaque fruit, chaque arbre était si bien soigné que tout était d’un éclat parfait. Mais un jour, au cours d’une promenade dans son jardin, le roi découvre un rosier chétif et malingre sans un seul bouton de rose ! Il court dans sa bibliothèque afin de comprendre pourquoi. Enfermé entre ses murs de pierre, il fait défiler page après page. Le fil de ses lectures lui fait alors entrevoir bien d’autres mystères : si les fleurs se font parfois secrètes, les pierres, quant à elles, parlent volontiers…

Création de la conteuse Cécile Demaison (Compagnie Les cailloux Brûlants).

Tout public, à partir de 7 ans

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490851559 https://bibliotheques.avignon.fr Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd’hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n’est qu’en 1960, après diverses occupations, qu’elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes. Tram : T1 arrêt Gare Centre. Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2 arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »). Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26 arrêt Poste Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »).

Journées européennes du patrimoine 2025