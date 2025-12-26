Spectacle de contes avec Samuel Genin La Guerche-de-Bretagne

Spectacle de contes avec Samuel Genin

Début : 2026-01-21 16:30:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Pour fêter la Nuit de la Lecture, le conteur Samuel Genin sera présent à la Médiathèque La Salorge pour jouer Bourg-aux-Bêtes le mercredi 21 janvier à 16h30. Dans ce spectacle musical, il nous entraîne dans une épopée animalière où tour à tour poésie, humour et frissons se succèdent.

Entrée libre.

Pour tout public.

Médiathèque La Salorge, La Guerche-de-Bretagne. .

La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20

