Spectacle de contes avec Samuel Genin La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-21 16:30:00
2026-01-21
Pour fêter la Nuit de la Lecture, le conteur Samuel Genin sera présent à la Médiathèque La Salorge pour jouer Bourg-aux-Bêtes le mercredi 21 janvier à 16h30. Dans ce spectacle musical, il nous entraîne dans une épopée animalière où tour à tour poésie, humour et frissons se succèdent.
Entrée libre.
Pour tout public.
Médiathèque La Salorge, La Guerche-de-Bretagne. .
La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20
