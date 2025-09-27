Spectacle de contes Becs et Plumes Médiathèque Intercommunale de Mirecourt Mirecourt

Spectacle de contes Becs et Plumes

Médiathèque

Oiseaux fous, oiseaux sages, que chacun de vous s’élance pour un grand voyage.

Marie-Eve Thiry nous emmène sur les ailes des oiseaux pour une envolée contée drôle et poétique autour de la Terre.

Retrouvez-nous dès 16h45 pour partager un goûter offert par la médiathèque.

Dès 6 ans

Sur inscription à la médiathèqueTout public

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 bibliojeunesse-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Storytelling show Becs et Plumes

Médiathèque

Crazy birds, wise birds, let each of you take off on a great journey.

Marie-Eve Thiry takes us on the wings of birds for a funny and poetic storytelling flight around the Earth.

Join us at 4:45 p.m. for a snack offered by the mediatheque.

Ages 6 and up

Registration at the media library

German :

Märchenaufführung Becs et Plumes (Schnäbel und Federn)

Mediathek

Verrückte Vögel, weise Vögel, jeder von euch soll sich auf eine große Reise begeben.

Marie-Eve Thiry nimmt uns auf den Flügeln der Vögel mit auf einen lustigen und poetischen Märchenflug rund um die Erde.

Wir treffen uns ab 16.45 Uhr zu einem von der Mediathek angebotenen Imbiss.

Ab 6 Jahren

Auf Anmeldung in der Mediathek

Italiano :

Spettacolo di narrazione Becs et Plumes

Médiathèque

Uccelli pazzi, uccelli saggi, lasciate che ognuno di voi parta per un grande viaggio.

Marie-Eve Thiry ci porta in volo sulle ali degli uccelli per un racconto divertente e poetico della Terra.

Alle 16.45 merenda a cura della mediateca.

A partire dai 6 anni

Iscrizione obbligatoria presso la mediateca

Espanol :

Espectáculo de cuentos Becs et Plumes

Mediateca

Pájaros locos, pájaros sabios, que cada uno emprenda un gran viaje.

Marie-Eve Thiry nos lleva a volar en las alas de los pájaros para un cuento divertido y poético sobre la Tierra.

Acompáñenos a las 16.45 h con una merienda ofrecida por la mediateca.

A partir de 6 años

Inscripción obligatoria en la mediateca

