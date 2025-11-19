Spectacle de contes Dame hiver Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Spectacle de contes Dame hiver

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Pour les enfants à partir de 3 ans. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de contes Dame hiver Scaër a été mis à jour le 2025-11-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS