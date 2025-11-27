Dans ces récits, les villes sont habitées par des histoires ; des récits de vie, des rumeurs urbaines, des faits divers qui se transmettent de bouche à oreille. Autant de courts-métrages du quotidien qui reflètent l’universalité du monde. Le merveilleux est au coin de la rue ou au détour d’une histoire !

Praline Gay-Para brouille les frontières entre le vrai et l’imaginaire. Elle raconte pour tous les publics, à la commande ou selon son humeur, des histoires venues des cinq continents, des récits d’hier et d’aujourd’hui. Passionnée de répertoire, elle mêle le traditionnel et le contemporain. Le collectage de récits urbains tient une place importante dans sa démarche. Elle crée des spectacles, seule ou en collaboration avec d’autres artistes dans des théâtres et en extérieur.

Interprètes LSF présents, spectacle accessible aux sourds.

A partir de 10 ans. Gratuit, réservation obligatoire

A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque vous convie à vous laisser emporter par les paroles de Praline Gay Para avec « les Récits de mon île ». Spectacle accessible aux sourds avec des interprètes LSF

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee