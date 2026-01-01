Spectacle de contes de Samuel Genin Salle du Mil Ham Plouzévédé
Spectacle de contes de Samuel Genin Salle du Mil Ham Plouzévédé samedi 31 janvier 2026.
Spectacle de contes de Samuel Genin
Salle du Mil Ham 4 Rue de la Mairie Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31 11:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Gratuit sans réservation À partir de 3 ans.
Durée 15min. .
Salle du Mil Ham 4 Rue de la Mairie Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 29 50 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de contes de Samuel Genin
L’événement Spectacle de contes de Samuel Genin Plouzévédé a été mis à jour le 2026-01-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX