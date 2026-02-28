Spectacle de contes La mouche du samedi soir Salle La Forge Plouvien
Spectacle de contes La mouche du samedi soir
Salle La Forge 306 Rue de la Libération Plouvien Finistère
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Spectacle de contes de Sébastien Tenenbaum
La mouche du samedi soir est un spectacle jeune public qui lie conte traditionnel, musique et bonne humeur. Raconté et accompagné au clavier par Sébastien Tenenbaum, il propose de vivre une Feel good aventure pleine d’humour et de générosité.
Saviez-vous que les mouches font la fête le samedi soir ? Si l’une d’entre elles se pose sur votre nez, c’est pour vous convaincre de l’accompagner ! Elle vous racontera des histoires de fête, d’amitié, de gavotte et de gâteau toboggan. Au final, vous n’aurez plus qu’une seule envie vous amuser avec votre nouvelle amie.
Sur inscription. .
Salle La Forge 306 Rue de la Libération Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 92 59
L’événement Spectacle de contes La mouche du samedi soir Plouvien a été mis à jour le 2026-02-28 par OT PAYS DES ABERS