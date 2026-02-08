Spectacle de contes L’enfant de bohème Salle polyvalente Payrac

Spectacle de contes L’enfant de bohème

Salle polyvalente Place Zimmerman Payrac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L'ACAP propose un spectacle de conte, Philippe DUPEYRON, diseur-conteur-acteur nous embarquera avec " l'enfant de Bohème"

Tout public de 6 à 106 ans

Salle polyvalente Place Zimmerman Payrac 46350 Lot Occitanie acapayracois@gmail.com

English :

L’ACAP offers a storytelling show, Philippe DUPEYRON, teller-storyteller-actor will take us on a journey with " l'enfant de Bohème"

All ages 6 to 106

