Spectacle de contes L’enfant de bohème Salle polyvalente Payrac

Salle polyvalente Place Zimmerman Payrac Lot
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-03-07 21:00:00
2026-03-07
L'ACAP propose un spectacle de conte, Philippe DUPEYRON, diseur-conteur-acteur nous embarquera avec " l'enfant de Bohème"
Tout public de 6 à 106 ans
Salle polyvalente Place Zimmerman Payrac 46350 Lot Occitanie acapayracois@gmail.com
English :
L’ACAP offers a storytelling show, Philippe DUPEYRON, teller-storyteller-actor will take us on a journey with " l'enfant de Bohème"
All ages 6 to 106
