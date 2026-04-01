Spectacle de contes Les Pieds sur Terre, la Tête Ailleurs Conservatoire Zino Francescatti La Ciotat

La Ciotat

Spectacle de contes Les Pieds sur Terre, la Tête Ailleurs

Samedi 18 avril 2026 de 16h à 17h. Conservatoire Zino Francescatti 1 place du Théâtre La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Attention ce conteur peut avoir des trous de mémoire et quand il tombe dedans, cela nous emmène loin, très loin…Familles

Ces histoires sont d’ici et d’ailleurs, de là-bas et de plus loin… Plutôt courtes mais quand même longues… Plutôt modernes mais anciennes aussi. Enfin surtout drôles et sérieuses, un peu. Bref, Olivier Ponsot ne sait pas grand-chose, mais cela lui demande beaucoup de connaissances… Trublion ébouriffé par tous les courants d’air du monde, Olivier conte. Conteur, tchatcheur, hâbleur, monté sur roulement à bille de clown, il est souvent ailleurs. Grâce à ses histoires, il espère nous y emmener. Bon voyage…



Quelques mots sur l’artiste..

Très tôt, Olivier Ponsot a suivi avec sérieux et abnégation l’école buissonnière..

C’est bien, sur ces chemins de traverse, qu’il a fait ses plus belles rencontres. Quelques vieux sages barbus lui ont transmis leur non savoir. Deux ou trois voyous par ci, par là ont fait germer en lui sa révolte et une poignée de femmes ont allégé son pas. Beaucoup d’enfants dont les fous rires, les cheveux brouillons, la morve au nez, les pantalons déchirés ainsi que les genoux écorchés, lui ont donné cette force inestimable pour soulever des brins de paille..

Valise à la main, cheveux peignés par tous les courants d’air du monde, ce baladin du 21ème siècle lance un nouvel art conteur funambule sur corde vocale.. .

Conservatoire Zino Francescatti 1 place du Théâtre La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 70 60 mediatheque@mairie-laciotat.fr

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English :

Be warned: this storyteller can have memory lapses, and when he does, it takes us far, far away…

L’événement Spectacle de contes Les Pieds sur Terre, la Tête Ailleurs La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Ciotat