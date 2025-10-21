Spectacle de contes & magie Kérénoc Pleumeur-Bodou
Spectacle de contes & magie Kérénoc Pleumeur-Bodou mardi 21 octobre 2025.
Spectacle de contes & magie
Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 16:30:00
Date(s) :
2025-10-21
Suivez Samuel Peron dans le monde de sa Mam’Goz.
Un mélange de contes et de magie, parsemé de korrigans facétieux .
Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 10 30 26
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle de contes & magie Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose