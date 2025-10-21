Spectacle de contes & magie Kérénoc Pleumeur-Bodou

Spectacle de contes & magie Kérénoc Pleumeur-Bodou mardi 21 octobre 2025.

Spectacle de contes & magie

Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

2025-10-21

Suivez Samuel Peron dans le monde de sa Mam’Goz.

Un mélange de contes et de magie, parsemé de korrigans facétieux .

