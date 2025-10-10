Spectacle de contes « Monstres et merveilles » Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux
Spectacle de contes « Monstres et merveilles » Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux vendredi 10 octobre 2025.
Spectacle de contes « Monstres et merveilles »
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Début : 2025-10-10 18:00:00
fin : 2025-10-10 18:50:00
SPECTACLE DE CONTES « Monstres et Merveilles » avec Monia Lyorit
Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr
Monsters and Wonders » storytelling show with Monia Lyorit
ERZÄHLERSPEKTAKEL « Monster und Wunder » mit Monia Lyorit
Spettacolo di narrazione « Monstres et Merveilles » con Monia Lyorit
Espectáculo de cuentos « Monstres et Merveilles » con Monia Lyorit
