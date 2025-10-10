Spectacle de contes « Monstres et merveilles » Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 18:50:00

2025-10-10

SPECTACLE DE CONTES « Monstres et Merveilles » avec Monia Lyorit

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr

English :

Monsters and Wonders » storytelling show with Monia Lyorit

German :

ERZÄHLERSPEKTAKEL « Monster und Wunder » mit Monia Lyorit

Italiano :

Spettacolo di narrazione « Monstres et Merveilles » con Monia Lyorit

Espanol :

Espectáculo de cuentos « Monstres et Merveilles » con Monia Lyorit

