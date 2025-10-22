Spectacle de contes musicaux Arbristoires Médiathèque Loudéac
Spectacle de contes musicaux Arbristoires Médiathèque Loudéac mercredi 22 octobre 2025.
Spectacle de contes musicaux Arbristoires
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Spectacle de contes musicaux Arbristoires , par Laurent Azuelos, botaniste et conteur
Chêne légendaire, Aubépine de l’amour, Noisetier des sourciers, Noyer de l’oubli, Pin guetteur du ciel… les arbres ont la parole !
Un voyage musical, interactif, poétique et immersif dans l’imaginaire de nos forêts.
Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h. Gratuit, sur inscription.
Dédicaces à la fin du spectacle du livre sonore Arbristoires, histoires naturelles et botanique poétique paru aux éditions Didier Jeunesse. .
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle de contes musicaux Arbristoires Loudéac a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Bretagne Centre