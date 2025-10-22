Spectacle de contes musicaux Arbristoires Médiathèque Loudéac

Spectacle de contes musicaux Arbristoires Médiathèque Loudéac mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle de contes musicaux Arbristoires

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Spectacle de contes musicaux Arbristoires , par Laurent Azuelos, botaniste et conteur

Chêne légendaire, Aubépine de l’amour, Noisetier des sourciers, Noyer de l’oubli, Pin guetteur du ciel… les arbres ont la parole !

Un voyage musical, interactif, poétique et immersif dans l’imaginaire de nos forêts.

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 1h. Gratuit, sur inscription.

Dédicaces à la fin du spectacle du livre sonore Arbristoires, histoires naturelles et botanique poétique paru aux éditions Didier Jeunesse. .

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13

