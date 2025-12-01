SPECTACLE DE CONTES Rosporden
SPECTACLE DE CONTES Rosporden mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque CCA Rosporden Finistère
Début : 2025-12-17 15:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
SPECTACLE DE CONTES: Dans le cadre de Féérizzz un hiver gourmand
Spectacles joués par Christel DELPEYROUX. Séances suivies d’un goûter offert par le service restauration à 16h15.
Dès 4 ans.
Sur inscription au 02.98.66.92.18
1 séance 11h (tout public)
1 séance 15h30 (tout public) .
Médiathèque CCA Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 66 92 18
