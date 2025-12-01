SPECTACLE DE CONTES

Médiathèque CCA Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

SPECTACLE DE CONTES: Dans le cadre de Féérizzz un hiver gourmand

Spectacles joués par Christel DELPEYROUX. Séances suivies d’un goûter offert par le service restauration à 16h15.

Dès 4 ans.

Sur inscription au 02.98.66.92.18

1 séance 11h (tout public)

1 séance 15h30 (tout public) .

Médiathèque CCA Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 66 92 18

English :

L’événement SPECTACLE DE CONTES Rosporden a été mis à jour le 2025-11-27 par OTC CCA