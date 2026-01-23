Spectacle de contes « Sacrées Mamies » par François Vincent Médiathèque Virginia Woolf Paris
Spectacle de contes « Sacrées Mamies » par François Vincent Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 21 mars 2026.
Dans chaque histoire il y a une mamie !
Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui
dire merci.
Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant
elle l’aime !
Et mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…
Pour petites oreilles à partir de 4 ans.
Conteur et musicien, François
Vincent revisite des contes et des
mythes de tradition orale dans un langage contemporain et musical. Il mêle
avec jubilation le parlé au chanté
en jouant de la guitare à la façon des « talk’in blues ». Il s’est forgé
au fil des ans un style complètement original, jouant
malicieusement du sens et du son.
Ses CD «La véritable histoire du haricot magique» et « Le dattier du
sultan de Zanzibar » enregistrés pour les éditions « Oui-Dire »
ont reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Il a également publié
plusieurs albums chez Didier-Jeunesse.
Réservation auprès des bibliothécaires à partir du 21 février 2026 par téléphone au 01 44 08 12 71, par mail ou directement à l’accueil de votre médiathèque
Dans ce spectacle il y a trois histoires.
Le samedi 21 mars 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu
