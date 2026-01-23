Dans chaque histoire il y a une mamie !

Une mamie qui trouve un objet magique pour endormir les enfants. On peut lui

dire merci.

Une mamie toute en sucre qui se dispute avec son papy tout en sel. Et pourtant

elle l’aime !

Et mamie Robert qui rencontre un loup affamé en pleine forêt. Le pauvre…

Pour petites oreilles à partir de 4 ans.

Conteur et musicien, François

Vincent revisite des contes et des

mythes de tradition orale dans un langage contemporain et musical. Il mêle

avec jubilation le parlé au chanté

en jouant de la guitare à la façon des « talk’in blues ». Il s’est forgé

au fil des ans un style complètement original, jouant

malicieusement du sens et du son.

Ses CD «La véritable histoire du haricot magique» et « Le dattier du

sultan de Zanzibar » enregistrés pour les éditions « Oui-Dire »

ont reçu un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros. Il a également publié

plusieurs albums chez Didier-Jeunesse.

Réservation auprès des bibliothécaires à partir du 21 février 2026 par téléphone au 01 44 08 12 71, par mail ou directement à l’accueil de votre médiathèque

Dans ce spectacle il y a trois histoires.

Dans chaque histoire il y a une mamie !

Le samedi 21 mars 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit

Réservation auprès des bibliothécaires à partir du 21 février 2026

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8qu



