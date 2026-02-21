Spectacle de contes Salle polyvalente Saint-Christophe-sur-Dolaison
Spectacle de contes avec Jean-Pierre Armand à la salle polyvalente de Saint-Christophe-sur-Dolaizon, dimanche 1er mars 2026 à 14h30. Événement ouvert à tout public, avec tombola, buvette et gâteaux maison. Participation libre.
Salle polyvalente 10, le Bourg Saint-Christophe-sur-Dolaison 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 10 78
Storytelling show with Jean-Pierre Armand at the Salle polyvalente in Saint-Christophe-sur-Dolaizon, Sunday March 1, 2026 at 2:30pm. Event open to all, with tombola, refreshment bar and home-made cakes. Free admission.
