Spectacle de contes Saint-Léry

Spectacle de contes

Salle des fêtes Saint-Léry Morbihan

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Quand les histoires s’entremêlent et se mélangent dans ma tête, elles papotent et se chamaillent entre elles…

Alors je pioche et ça ricoche dans ma caboche… ça galope, navigue, voyage en liberté…

Voyagez avec les contes de Thom Carabistouille ! Profitez du goûter sur place.

A 15h à la salle des fêtes. Sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 7 49 78 62 91

