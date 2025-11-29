Spectacle de contes Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche

Spectacle de contes

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche Corrèze

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Les Trois frères Crado spectacle de contes par Angélique Pennetier, librement inspiré de l’album Les trois brigands de Tomi Ungerer. Une histoire sur la différence, l’amitié et l’inventivité, avec un décor qui se monte au fur et à mesure du récit.

Gratuit. Enfants à partir de 4 ans. .

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15 mediatheque@uzerche.fr

