Spectacle de contes VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Spectacle de contes

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Autrefois, les soirées autour de la cheminée étaient longues et mornes. Jusqu’à l’arrivée d’un mystérieux étranger…

Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne , spectacle de contes pour toute la famille, mis en scène et joué par David Le Gall à l’occasion des Nuits de la lecture. Le spectacle s’accompagne d’une dégustation de crêpes.

Inscriptions par téléphone, mail ou sur le site des médiathèques. .

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de contes

L’événement Spectacle de contes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Villedieu-les-Poêles