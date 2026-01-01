Spectacle de contes VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
Autrefois, les soirées autour de la cheminée étaient longues et mornes. Jusqu’à l’arrivée d’un mystérieux étranger…
Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne , spectacle de contes pour toute la famille, mis en scène et joué par David Le Gall à l’occasion des Nuits de la lecture. Le spectacle s’accompagne d’une dégustation de crêpes.
Inscriptions par téléphone, mail ou sur le site des médiathèques. .
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Spectacle de contes
