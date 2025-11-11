Spectacle de Crèche Vivante La Magie du Noël Provençal à la Bastide Marin Bastide Marin La Ciotat

Spectacle de Crèche Vivante La Magie du Noël Provençal à la Bastide Marin

Samedi 13 décembre 2025 de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30. Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Une nouvelle mise en scène avec les personnages en costume d’époque et les animaux de la Ferme d’Autrefois qui content la magie du Noël provençal !

Noël approche et Madame Marin se prépare à accueillir toute la famille. Les villageois participent avec joie aux préparatifs. Mais, pas très loin de là, dans la colline de Ceyreste, le mystère de Noël se met en chemin. La bastide Marin va vivre un Noël extraordinaire !



Programme

Première séance de 14h à 15h

Seconde séance de 15h30 à 16h30



Spectacle au profit de la restauration de la Bastide Marin. .

Bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 27 84 39 bastide.marin13600@gmail.com

English :

A new production featuring characters in period costume and animals from the Ferme d’Autrefois, telling the story of the magic of Christmas in Provence!

German :

Eine neue Inszenierung mit Figuren in historischen Kostümen und Tieren vom Bauernhof von einst, die von der Magie des provenzalischen Weihnachtsfestes erzählen!

Italiano :

Una nuova messa in scena con personaggi in costumi d’epoca e gli animali della Ferme d’Autrefois che raccontano la magia del Natale provenzale!

Espanol :

¡Una nueva puesta en escena con personajes vestidos con trajes de época y los animales de la Ferme d’Autrefois que cuentan la magia de la Navidad provenzal!

L’événement Spectacle de Crèche Vivante La Magie du Noël Provençal à la Bastide Marin La Ciotat a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de La Ciotat