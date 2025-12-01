Spectacle de Crêche vivante, Noël au Marais Chaillé-les-Marais

Spectacle de Crêche vivante, Noël au Marais

Rue du Coteau Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Crèche vivante dans une authentique étable du marais. Des acteurs bénévoles vous font vivre la nativité autour d’un conte de Noël, Simon l’enfant berger , qui raconte la rencontre d’un petit berger avec un jeune rappeur d’aujourd’hui.

Crèche vivante organisée par l’Association « Tourisme Animation Culturelle en Sud Vendée ».

Une crèche vivante et moderne qui réunie les prophètes d’hier et d’aujourd’hui dans une authentique grange avec l’âne, le bœuf, le mouton, le berger et le rappeur…

Quatre représentations inoubliables !

Ambiance et authenticité sont au rendez-vous de ce spectacle qui mélange passé et présent. Un petit berger dialoguant avec un jeune rappeur d’aujourd’hui invite le spectateur à entrer dans le scénario, où le récit de la naissance de Jésus s’inscrit dans l’histoire d’un peuple depuis les prophètes d’hier comme Abraham jusqu’à ceux d’aujourd’hui, tel que sœur Emmanuelle, sans oublier le Noël d’aujourd’hui.

Places limitées.

Réservation obligatoire sur Hello asso

Buvette avec boissons chaudes à la sortie

Prévoir des vêtements chauds. .

Rue du Coteau Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire contact@tac-sv.fr

English :

Live nativity scene in an authentic marsh barn. Volunteer actors bring the Nativity to life with a Christmas story, « Simon the Shepherd Boy », about a little shepherd boy who meets a young rapper of today.

German :

Lebende Krippe in einem authentischen Stall im Sumpfgebiet. Freiwillige Schauspieler lassen Sie die Geburt Christi erleben. Die Weihnachtsgeschichte « Simon l’enfant berger » erzählt von der Begegnung eines kleinen Hirten mit einem jungen Rapper aus der heutigen Zeit.

Italiano :

Un presepe vivente in un’autentica stalla di palude. Attori volontari danno vita alla Natività con la storia di Natale « Simone il pastorello », che racconta di un pastorello che incontra un giovane rapper di oggi.

Espanol :

Un belén viviente en un auténtico establo del pantano. Actores voluntarios dan vida al Nacimiento con un cuento de Navidad, « Simón el pastorcillo », sobre un pastorcillo que conoce a un joven rapero de hoy.

