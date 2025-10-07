Spectacle de danse à Laon « Des_espoirs » Laon

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 8 – 8 –

Tarif réduit adulte

Début : 2025-10-07 20:30:00

fin : 2025-10-07 21:45:00

« Des_espoirs », plus qu’un jeu de mot, est un titre prophétique. La pièce d’Irène Tassembédo met en scène la jeunesse du Sahel aux prises de crises politiques et sociales constantes. Des vagues d’espoirs et de désespoirs les submergent.

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h15) 8€.

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

