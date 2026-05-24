Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie vendredi 19 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19 17:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir le spectacle de danse de l’école Art Danse Studio 64 A l’ombre de l’olivier. Réalisé par Aurore Do Rego.
Billetterie via Helloasso. Plus d’informations à venir… .
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 07 04 artdansestudio64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier
L’événement Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Dédicace du vendredi noir de Jacques Castillou Oloron-Sainte-Marie 29 mai 2026
- Conférence Les écrans et l’enfant Centre Social La Haüt Oloron-Sainte-Marie 29 mai 2026
- Soirée théâtre et impro au studio Auba Studio Auba Oloron-Sainte-Marie 29 mai 2026
- Coupe de France Gravel 2026 Oloron-Sainte-Marie 30 mai 2026
- Gala de danse de Terpsichore Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 30 mai 2026